Reprodução/Instagram/Record - 11.06.2023 Namorando David Mattos, Victoria Macan se envolveu com Murilo Dias em 'A Grande Conquista'

Nesta segunda-feira (12), a mãe de David Mattos, namorado de Victória Macan, comentou o beijo dela em Murilo Dias em "A Grande Conquista", reality da Record.

"Gente devido a repercussão, vim aqui esclarecer o que vem acontecendo em relação ao relacionamento de 8 anos do meu filho David Mattos e da Victória Macan. Sim, eles moravam juntos há 8 anos, o que configura “casamento”, em meio a esses 8 anos tiveram uma pausa, ficaram 7 meses separados. Foi quando ela foi para o reality “Brincando com fogo”, porém, após o término do reality reataram o namoro (casamento de 8 anos)", iniciou Ana Paula.

"Meu filho sempre amoroso com ela, a tratava como uma rainha, ele deu o mundo pra ela, e como recompensa acontece essa traição em rede nacional, se ela não estava feliz devia ter terminado o relacionamento, o qual seria mais digno! Não estou aqui para julgá-la, pois todos nós somos seres errantes tentando evoluir, porém, colocar a culpa no meu filho para justificar uma traição, é muita falta de caráter! Tínhamos essa menina como filha, ela tinha tudo conosco!", completou.



Em seguida, ela rebateu as acusações de relacionamento abusivo, feita pela mãe de Victória:" Para traição não existe justificativa! É muito triste para uma mãe ver o filho sendo traído em rede nacional, e ainda ser taxado como abusivo e tóxico, o que é uma inverdade!". Ela, então, finalizou: "Espero que a Victória repense sobre suas atitudes".





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente