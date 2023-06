Reprodução/Instagram - 12.06.2023 Cecília Malan relatou susto com filha





Cecília Malan precisou levar a filha ao hospital após Olímpia, de três anos, sofrer dois acidentes seguidos. A correspondente internacional da Globo em Londres relatou o susto nas redes sociais, onde explicou detalhes do ocorrido com a criança, fruto de um relacionamento antigo com o francês Pierre Antoine.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Drama da semana: Olímpia prendeu um dedinho na porta e depois esmagou o dedo já esmagado na escola", afirmou no Instagram, neste domingo (11). Malan, que atualmente vive um romance com o ator Murilo Benício, ainda explicou o motivo de compartilhar a foto da filha no hospital.







"Não sei vocês, mas eu uso o Instagram como um álbum de fotos pro futuro. Decidi guardar essa para gente se lembrar um dia (quando a unha tiver crescido de volta) da enfermeira Sarah, um anjo que surgiu nas nossas vidas", complementou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Confira abaixo o post na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.