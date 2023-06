Reprodução/Instagram - 12.06.2023 Casal comunicou fim do relacionamento no domingo (11)

A cantora cearense Lara Silva e Diego Gelio, através das redes sociais, revelaram que não são mais um casal e que o relacionamento chegou ao fim. O anúncio foi realizado por ambos ontem (11), nas vésperas do Dia dos Namorados, que acontece neste dia 12.



Gelio foi o primeiro a se pronunciar: “Eu e a Lara não estamos mais juntos. Vivemos momentos maravilhosos e foi um prazer dividir minha vida com ela. Aprendi muito com o nosso relacionamento, mas decidimos terminar por aqui da melhor forma”. Ele ainda finaliza escrevendo que “Torço muito pelo sucesso e pela felicidade dela. Obrigado a todos que torceram por nós!”.



Lara comentou o término logo depois do ex-namorado ter se pronunciado. Por meio dos stories do Instagram, a cantora brincou com a situação do anúncio ter sido feito perto do Dia dos Namorados e revelou como as emoções e a saúde mental estão neste momento.



“Passei o Natal namorando. Passei o Réveillon namorando. Passei a Páscoa namorando. No Carnaval, eu estava namorando. Chega o Dia dos Namorados: ‘cadê o namorado?’. Dessa vez, foi por pouco”, brincou ela.



Logo depois do comunicado, Lara disse que a decisão já havia sido tomada há alguns dias e que ambos estão bem resolvidos. Ela enfatiza que não anunciou antes para ter um tempo longe das opiniões alheias e cuidar da saúde mental.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!