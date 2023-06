Samuel L. Jackson e Latanya Richardson

O astro de Hollywood não esconde ser dedicado à família. Casado há mais de 40 anos com Latanya Richardson, ele sempre encontra meios de exaltar a esposa e filha Zoe. Em 2016, o ator chocou ao expor um drama familiar superado com o apoio delas. “Dedico esse troféu às duas pessoas que são minhas bases e principais suportes, Zoe e LaTanya. As duas me encontraram desmaiado no chão de casa após uma festa e me levaram para a reabilitação no dia seguinte. Elas sempre me incentivaram e são as razões para que eu continue me esforçando diariamente”.