Web aponta indireta de Daniele e Dayanne Bezerra para Emily Garcia

No último sábado (10), Emily Garcia virou assunto após entrar na casa de Babal Guimarães com um martelo para pegar os pertences do filho, que tem com o influencer. Segundo ela, o ex não queria entregar os objetos. Após a polêmica, Daneiel Bezerra postou um vídeo de Dayanne Bezerra dançando “Cerol na mão”, que, em um trecho da música, diz “martela o martelão”. Deste modo, a web apontou o vídeo como uma indireta para Emily.

Internautas acreditaram que a gravação poderia ter sido uma indireta pois Emily defendeu Rico Mesquiades em uma briga feia que ele teve com Dayanne, na sexta-feira (9), no São João da Vila de Carlinhos Maia.

Após a polêmica, Daniele apagou o storie e usou as redes sociais para negar que o vídeo se tratava de uma indireta para Emily: "Já apaguei e expliquei que não foi pra ela, não sei as dores dela e muito menos das deles. Não inventem o que não existe, por gentileza".

