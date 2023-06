Desobediência de liminar da Justiça

Na última quinta-feira (8), Emily Garcia contou nas redes que conseguiu uma liminar na Justiça para entrar na casa do ex Babal e fazer a retirada dos pertences dela e do filho que tem com ele, Miguel. A retirada foi combinada para este sábado (10), mas ao chegar na residência a influencer foi informada que não poderia retirar as coisas devido a uma festa que acontecia no local.