Viviane Araújo trocou o silicone nos seios após sofrer uma complicação durante a amamentação do filho, Joaquim, de nove meses. A atriz optou por colocar próteses menores e aproveitou para realizar outras intervenções cirúrgicas, a retirada de uma hérnia umbilical e uma lipoaspiração.

"Meus peitinhos novos [risos] Parece que está maior, né? Mas, na verdade, tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora coloquei 305. Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas para frente. Isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação. Estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho", afirmou no Instagram, neste domingo (11).





Araújo explicou que fez as operações há 12 dias e o corpo continua "inchado". "Mas minha recuperação está ótima. Além das mamas, também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo", complementou na publicação, em que aparece usando um sutiã pós-cirúrgico.

"Agora é seguir no tratamento pós-operatório com a minha médica para ter um resultado perfeito. E assim que estiver liberada, voltar com meus treinos", concluiu. Confira abaixo o relato na íntegra:





