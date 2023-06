Reprodução/Instagram - 11.06.2023 Karoline Lima e Éder Militão celebraram 11 meses da filha, Cecília





Karoline Lima e Éder Militão se juntaram para comemorar os 11 meses da filha em uma festa de "mesversário". A influenciadora compartilhou fotos com Cecília e o ex-companheiro, com quem já viveu polêmicas sobre a criação da bebê e pagamento de pensão.

"Último 'mesversário' da Ceci em família", escreveu Karoline, neste sábado (10). Além dos registros com os pais, a bebê também aparece na publicação da influenciadora em fotos com a família do jogador de futebol.





















Após a festa, Militão também repercutiu nas redes sociais por publicar uma foto com a atual namorada, a estudante de moda Cássia Lourenço. Este é o primeiro relacionamento que o jogador assume após a separação de Karoline.

