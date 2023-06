Reprodução/Instagram Dira Paes aparece comendo insetos em viagem no México

Quem tá na chuva é pra se molhar! Dira Paes é uma das que seguem rigorosamente essa premissa. Em viagem no México, a atriz aproveitou para experimentar um prato típico do país: chapúlin, que segundo ela, seriam besouros fritos com especiarias.

Dira visitou Tlaquepaque, um bairro antigo na cidade de Guadalajara, e aproveitou para visitar pontos turísticos, tirar fotos e, claro, experimentar a culinária local. "Não basta visitar, tem que provar o México", escreveu ela pelo Instagram.

"Vocês conhecem o Chapolin, do Chaves... esse é chapúlin, que são 'besouritos' que ó [põe na boca]! Hmmmm, camarãozinho de besouro", disse ela, enquanto experimentava a iguaria. Na verdade, tratam-se de pequenos gafanhotos do gênero Sphenarium torrados.

A global está no país para o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no qual apresenta o último corte do filme "Pasárgada", seu primeiro longa à frente da direção.

