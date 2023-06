Reprodução/Instagram Rapper Matuê é atingido por fogo durante show; assista ao vídeo

O rapper Matuê acabou sendo atingido pelo fogo durante um show em Uberaba, Minas Gerais, na noite de sábado (10). Apesar do susto, ele passa bem. A cena foi compartilhada pelo artista pelas redes sociais na tarde deste domingo.

Nas imagens, é possível ver Matuê caminhando pelo palco enquanto canta até que é atingido pelas chamas, que faziam parte dos efeitos especiais de seu show.

Reprodução/Instagram Matuê apareceu nos Stories para tranquilizar os fãs e ainda brincou sobre o ocorrido

Pelos Stories, o rapper ainda brincou sobre a situação. Usando um filtro que "deforma o rosto", ele disse: "Galera, pra quem tá perguntando se eu tô bem, tô de boa. Não aconteceu nada. Foi só na cabeça [apontando para o filtro], mas não foi nada demais, nem mexeu muito na aparência".

