Virginia e Zé Felipe viajam em jatinho para o Dia dos Namorados e seguidores pedem mais um filho

A influencer Virginia Fonseca usou o Instagram para mostrar que fará uma viagem a sós Zé Felipe, para comemorar o Dia dos Namorados. Ela postou duas fotos embarcando no jatinho particular do casal, mas nã revelou o destino do casal.



"Bora ali comemorar dia dos namorados né?! Primeira viagem só nós dois, estamos megaaa empolgados kkk que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém", escreveu ela.

Os fãs ficaram animados com a viagem e pediram o terceiro filho do casal. "VOLTEEEM COM MINHA SOBRINHA/ SOBRINHO no forninho", disse um seguidores. "Quando voltar anunciem a 3a Maria", escreveu outro. Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 2 anos de idade, e Maria Flor, de 7 meses.

Recentemente, Virginia animou os fãs no canal dela no YouTube. Ela respondeu quando terá o terceiro filho: "Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem".

