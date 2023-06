Reprodução/Twitter Simaria faz primeiro show solo desde a separação da dupla com Simone

A cantora Simaria fez, na noite deste sábado (10), a sua primeira apresentação solo desde o fim da dupla com a irmã, Simone. O show aconteceu no São João da Vila, festa realizada pelo influenciador Carlinhos Maia , na cidade de Penedo, município em Alagoas.



SIMARIA É O NOME DELA

Ela entregou tudo, estou tão orgulho da minha cantora, ver ela feliz e fazendo oq ama não tem preço, @simaria Brilha meu amor, o mundo é seu você é gigante! ❤ pic.twitter.com/6Zyr3Np7dt — Pamela♡ (@pamela_ses) June 11, 2023

A sertaneja cantou sucessos da dupla e ainda prestou uma homenagem a Luiz Gonzaga. Simone também se apresentou ontem, mas no São João de Campina Grande, na Paraíba.

As irmãs anunciaram o fim da dupla sertaneja em agosto do ano passado, em meio às especulações de constantes conflitos entre as duas. Simaria chegou a informar que se afastaria temporariamente dos palcos para se dedicar aos filhos e à saúde vocal, enquanto a irmã emplacou a carreira solo, com shows lotados e canções novas.

