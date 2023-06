Reprodução/Instagram Kanye West usa mulheres como bandeja em festa de aniversário

O rapper Kanye West completou 46 anos em 8 de junho, e celebrou a data neste sábado (10), em Los Angeles. Segundo o TMZ, um DJ ficou responsável pela playlist, e o rapper optou por por contratar modelos para servirem como bandejas. A prática é conhecida como Nyotaimori (Sushi Body) e foi mal recebida nas redes sociais, onde o rapper foi duramente criticado.

Há alguns anos, essa prática foi mostrada por Fausto Silva em seu programa na Globo, quando comandava o domingão e travava uma guerra por audiência com Gugu Liberato, do SBT, e as atrações apelavam para quadros sensacionalistas em busca de público.