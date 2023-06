Reprodução/Instagram Zilu festeja aniversário de 65 anos com filhos e namorado no Brasil

"Depois de 3 anos longe deles, ontem tive a felicidade de passar meu niver com eles que amo, meus filhos, meus netos e amigos, felicidade inexplicável", escreveu Zilu Camargo em seu Instagram ao compartilhar as imagens de sua festa de aniversário de 65 anos, comemorada ao lado de toda a família e do namorado.

A ex-mulher de Zezé Di Camargo festejou com os filhos, netos, genro, nora e namorado na casa da filha Camilla Camargo em São Paulo, na noite da última sexta-feira, 9. Zilu desembarcou em São Paulo no mês passado e tem passado uma temporada em família. O empresário Antonio Casagrande, namorado dela, também veio dos EUA comemorar o aniversário. Confira as imagens!