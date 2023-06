Reprodução/Globo - 11.06.2023 MC Cabelinho e Bella Campos trocaram declarações no 'Altas Horas'





A participação de Bella Campos e MC Cabelinho no "Altas Horas" deste sábado (10) rendeu elogios nas redes sociais. O casal trocou declarações no programa de Serginho Groisman e os momentos românticos repercutiram na web, como beijos e a declamação de uma música marcante para os artistas.

A atriz de "Vai na Fé" declamou um trecho de "Bem Melhor", música que o também ator da novela das sete escreveu para a companheira. "Sei que um dia eu vou te ver branco, subindo naquele altar, amor te amo tanto, e sei que nada vai nos separar, pois você é, a cura do meu mundo, a luz do fim do túnel", disse, antes de beijar o MC.





Cabelinho cantou "Minha Cura" e, ao fim da apresentação, declarou: "Te amo". "Te amo mais", respondeu Campos. "Perfeitos", elogiou uma pessoa no Twitter. "A Bella e o Cabelinho é um casal e tanto", opinou outra. "Eles sabem emocionar, os maiores", avaliou mais uma.

Confira abaixo registros da participação no programa e reações do público:





Cabelinho cantando para Bella ❤️‍🔥

Eles sabem emocionar, os maiores 🥰 pic.twitter.com/onq0hw4fbY — Comente 🏁 (@comentatud0) June 11, 2023





a bella e o cabelinho é um casal e tanto véi pic.twitter.com/ioXcKZ3d7O — nati (@saviorstefani) June 11, 2023





