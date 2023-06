Com 'Show da Lua', Viih Tube e Eliezer festejam 2 meses da filha Inspirados no Show da Xuxa e vestidos de paquitos, ex-BBBs capricham no mêsversário da filha

Home

Gente

Celebridades

Com 'Show da Lua', Viih Tube e Eliezer festejam 2 meses da filha