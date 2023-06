Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Thiago Nigro presenteou Maíra Cardi com carro no Dia dos Namorados





Maíra Cardi ganhou um carro novo de Thiago Nigro como presente de Dia dos Namorados e mostrou detalhes da surpresa nas redes sociais, neste sábado (10). A influenciadora explicou que furou o pneu do veículo que utilizava e, por isso, o noivo a presenteou com um automóvel.

O carro veio acompanhado de rosas no porta-malas e Maíra achou que este era o presente do companheiro. "Ontem, de repente, ele me deu um susto e disse: 'Precisamos conversar sério'. Isso me assustou bastante mesmo, pensei que alguém tinha, sei lá. Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de mil flores. Amei, agradeci, abracei e não tinha entendido que, na verdade, estava ganhando o carro", contou.





"Até ele dizer: 'Lembra que essa semana você furou o pneu. E lembra que descobrimos que não tínhamos a chave segredo da roda, precisamos guinchar o carro, você acabou perdendo vários compromissos, e o dia foi um stress? Então, por isso estou te dando esse carro. Não quero que você nunca mais passe por isso e fique sem uma opção de outro carro. O carro é seu", relembrou o diálogo.

Nos comentários da postagem, internautas ainda ironizaram o motivo da compra de Thiago. "Resumo: se o pneu furar, jogue o carro fora e compre um novo", brincou uma pessoa. "O pneu desse carro não fura?", questionou outra. Confira abaixo o post na íntegra:





