Música nova e homenagem a Vini Jr.: Anitta na final da Champions League

Anitta é oficialmente a primeira artista brasileira a se apresentar na final da UEFA Champions League, disputada na tarde deste sábado (10) entre Manchester City e Inter de Milão. A cantora fez seu show antes do início da partida, que teve início por volta das 16h (horário de Brasília).

🚨 MEU DEUS! Confira a performance de Anitta na final da Champions League. #UCLfinal pic.twitter.com/R4R5srWyai — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) June 10, 2023

A brasileira cantou o sucesso "Envolver" e ainda apresentou um trecho de sua nova música "Funk Save", que será lançada em breve. Também subiram ao palco montado no Estádio Olímpico Atatürk os artistas Burna Boy e DJ Alesso.

Anitta ainda chamou atenção do público ao prestar uma homenagem ao jogador de futebol brasileiro Vini Jr., vítima de ataques racistas na Espanha, onde atua pelo Real Madrid. A cantora exibiu uma camiseta com o nome do atleta nas costas.

A brasileira já havia protagonizado o show de abertura da Copa Libertadores duas vezes, uma em 2019 e outra, em 2021. Também se apresentou na abertura da Copa América 2019.