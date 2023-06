Reprodução / Instagram Paulo André e Sabrina Sato

O ex-participante do BBB e atleta Paulo André recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (03) para abordar os boatos de um possível romance entre ele e Sabrina Sato.

"Recomendo pra galera que está vivendo um 'romance de leve' a fazer um convite para ir ver a lua, ouvindo 'A Lua, Eu a Você'… Porque a lua está muito linda", iniciou o ex-BBB, fazendo referência ao single musical que produziu.





"Já que não estou vivenciando nenhum romance no momento, estou aqui admirando a lua por conta própria, depois do treino", completou P.A., deixando claro que está solteiro.

Sabrina, ao que se sabe, encontra-se solteira desde o término do casamento com Duda Nagle, com quem tem a pequena Zoe. Também houve rumores de um possível envolvimento dela com o ator Cauã Reymond.

recomendo pra galera que tá vivendo um “romance de leve” a fazer um convite pra ir ver a lua, ouvindo “a Lua, eu a você”… pq a lua tá muito linda 😮‍💨🌙

como eu não estou vivendo NENHUM, eu tô admirando a lua sozinho aqui mesmo, pós treino 😋 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) June 2, 2023





