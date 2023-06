Reprodução/Instagram Thomaz Costa diz ter conhecido Justin Bieber e fãs desmentem: 'Tatuagem não é a mesma'

"Zerei a vida", escreveu o ator Thomaz Costa na legenda das fotos que postou, dizendo que conheceu o cantor Justin Bieber durante uma viagem para Bali, na Indonésia. Nas redes sociais, ele compartilhou duas fotos com um rapaz que ele diz ser o artista, mas foi desmentido por fãs de Bieber.

"A tatuagem no pescoço não é a mesma", comentou um internauta. "Justin jamais tiraria foto sorrindo assim com um fã", disse outra. "Gente esse daí não é o Justin Bieber!!!! Esse rapaz é um menino de um show britânico chamado Love Island que é transmitido na Inglaterra. Sim ele é muito parecido com o Justin, mas não é ele", esclareceu uma terceira.

O rapaz da foto com Thomaz, de fato, é Luke, do show britânico Love Island. Apesar de não ter sido marcado pelo ator nos registros, ele está passando uma temporada em Bali e tem compartilhado fotos na ilha nas redes sociais.