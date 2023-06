Reprodução/Instagram Larissa Santos e Rodrigo Mussi são flagrados aos beijos em festa; vídeo

O São João da Thay já garantiu alguns casais de ex-BBBs! Larissa Santos e Rodrigo Mussi foram flagrados aos beijos durante uma festa.

Os influenciadores estão no Maranhão para curtir a programação do evento organizado por Thaynara OG.





Durante o final de semana, o nome dos dois estão gerando discussão nas redes sociais já que a professora de educação física terminou o relacionamento com Fred Bruno recentemente.

Internautas apontaram a hipocrisia de Larissa ao dizer que estava sofrendo com a separação, mas já estava em clima de romance com Mussi assim que se encontraram no evento.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

A larissa e o Rodrigo Mussi aos beijos. pic.twitter.com/ERgcVPhDzc — Mari🤍 (@ambregossipinha) June 6, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente