Gkay voltou a gerar polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (7). A influenciadora anunciou uma live para falar de novidades da próxima "Farofa", prometendo ter 50% convidados negros no evento até 2026.

A postagem com a declaração também anunciava Antonio Isuperio como um novo curador de diversidade da "Farofa da Gkay" e convidava o público para uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (8), às 20h. No entanto, o conteúdo foi apagado das redes da paraibana.

Internautas problematizaram e criticaram a decisão de Gkay nas redes sociais. "Ela colocou isso como meta, como se fosse uma empresa tentando zerar a emissão de carbono até x data. Aguardando os influenciadores negros patrocinados virem em defesa da lenda", pontuou uma pessoa no Twitter. "Ela tem três anos para fazer amigos pretos?", questionou outra.





"Vi um cara dizendo que a farofa tem uma visibilidade absurda e isso vai ser bom para os influenciadores pretos. A Gkay tem uma visibilidade enorme, se ela quisesse, de fato, destacar os influenciadores pretos ela poderia fazer sem estipular uma cota e um prazo para isso", comentou mais uma.

"Quer colocar mais influenciadores negros, já que a festa é composta majoritariamente por influenciadores brancos? 'Ok'. Mas convida e pronto. Agora querer colocar porcentagem? Calma aí", criticou um internauta. "Onde eu me inscrevo para o sistema de cotas da Farofa da Gkay?", ironizou outro.

Antonio Isuperio, anunciado como o curador de diversidade, ainda se pronunciou em meio às críticas. "O nosso compromisso é com a transformação, gente", destacou no Twitter.

