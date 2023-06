Reprodução/Instagram - 08.06.2023 João Gomes estreou no São João de Campina Grande





A estreia de João Gomes no São João de Campina Grande foi marcada por uma novidade da vida pessoal do cantor. Durante o show no Parque do Povo, nesta quarta-feira (7), o cantor mencionou a gravidez da namorada, Ary Mirelle, e comemorou que será pai pela primeira vez.

"Alô Parque do Povo, é aqui que vou comemorar que vou ser papai", afirmou no início da apresentação, antes de cantar a música "Deusa de Itamaracá". O artista vive um relacionamento com Ary desde dezembro de 2022 e, após uma breve separação da estudante, revelou que espera o primeiro filho com a companheira.













João cantou para um grande público na Paraíba, já que o parque atingiu a capacidade máxima. Entre as apresentações de sucessos como "Dengo", "Meu Pedaço de Pecado" e "Aquelas Coisas", o pernambucano ainda apresentou um poema autoral.

"De Campina Grande a Caruaru, a gente mostra o que é o Nordeste, com aquelas músicas, e desde que nos entendemos por gente, a gente conhece. Nordeste, me vista de sua cultura, o sertão me mostrou que a vida é dura, mas o São João nos abençoou de alegria. Essa é a festa da mais pura magia, e eu sou muito feliz por estar aqui nesse grande dia", declarou.





