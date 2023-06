Reprodução/Instagram - 21/01/23 Gabi Brandt relembrou tensão após segunda gravidez





Gabi Brandt relembrou um momento de tensão que passou após a gravidez do segundo filho, Henri. A influenciadora contou que uma médica receitou um remédio para ela emagrecer após a gestação, mas que escolheu não tomá-lo. A ex-"De Férias com o Ex" ressaltou que a decisão salvou a própria vida.

"Não morri, porque não tomei [a medicação] [...] Tinha acabado de ter filho e a médica, meio doida, falou: 'Acho melhor você tomar um negócio para emagrecer'. Ela me receitou e na época comprei. Mas senti que não devia tomar isso", disse ao podcast "Broxada Sinistra".





Brandt afirmou que, uma semana após a indicação médica, ela foi internada com uma infecção no rim e trombose. "Acho que esse negócio [medicamento] tem ligação com trombose. Quase morri. É perigoso [...] É tipo um remédio para diabete, mas a galera usa para emagrecer", complementou.

Em uma postagem que repercutia o caso no Instagram, a também influenciadora Mirela Janis relatou que teve problemas de saúde por tomar tal medicação. "Faz muito mal mesmo. Depois que tomei, meu estômago nunca mais foi o mesmo", compartilhou na página "Segue a Cami".







