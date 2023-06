Reprodução/ Instagram/ SBT Lívia Andrade revela tretas com Patrícia Abravanel da época do SBT

Na última quarta-feira (8), Lívia Andrade usou o Instagram para explicar porque não foi ao especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. Ela afirmou que não foi convidada por Patrícia Abravanel e ainda expôs tretas dos bastidores.

Lívia contou que a filha de Silvio Santos fez alterações que prejudicaram ela e outros artistas do SBT no passado. "Quando ela chegou no Jogo Pontinhos, éramos 'tudo pobrinho', todo mundo começando em início de carreira, a gente era brega, mas tava com o dinheiro no bolso, porque as marcas pagavam para a gente usar a roupa. A gente metia o outdoor da marca da roupa e ia fazer os Pontinhos. Até que um dia ela perguntou das roupas, o Carlinhos (Aguiar), tadinho, desenrolou a língua e, na outra semana, ela tesourou nossa renda extra. O carro do SBT ia buscar a gente na porta, fazia sucesso na quebrada, mas ela tesourou também".

A apresentadora, que agora participa do "Domingão com Huck", na TV Globo, desmentiu que a emissora atual não tinha liberado a participação dela no programa do SBT. Ela ainda destacou que outros artistas, que também fizeram parto do programa de Silvio, não foram convidados.

"Está tudo tranquilo. Não fui convidada. Eu sou só mais uma ali. Tem muito mais gente nessa história. Um exemplo, o Carlinhos Aguiar, ele não está em outra emissora, nem dá para dizer que houve conflito de contrato, ele tomou muito choque nos Pontinhos e tomou tapa na cara nas Pegadinhas... O programa é da Patrícia agora, não é do Silvio, ela está mandando na zorra toda", disse Lívia.

"Imagina levar todo mundo para quem o Silvio foi importante. Seria um especial de um ano. Ele mudou minha vida e a de muita gente... Eu zerei a vida porque dei um apelido para ele: Sissi. Estou aqui porque ele me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho e, claro, dei resultado. Se você não der audiência, tá fora, só fica se for herdeiro", completou ela.

No Twitter, Livia ainda tinha falado que é uma "assombração dentro do SBT". Ela, que em 2020 deixou a emissora e, no ano passado, assinou com o "Caldeirão do Huck", explicou a situação.

"Foi um relacionamento de mais de 20 anos, com muito respeito, carinho, alegrias, boa audiência e várias oportunidades. Carrego amigos ali de dentro. Por que eu disse que virei assombração? Eu fiz uma festa depois que saí do SBT. Algumas pessoas de lá de dentro foram (à festa), mandaram um um print para uma pessoa e falaram: 'o que você esta fazendo aí? A fulana não vai gostar nada disso?' Eu tenho fotos e prints, mas não posso mostrar, nem citar nome, porque as pessoas ainda estão empregadas lá. Posso prejudicá-las. Essa não é a minha intenção", disse a apresentadora.



