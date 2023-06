Reprodução/ Instagram MC Mirella rebate acusação de Léo Dias de vender gravidez: 'Me esquece'

Nesta quinta-feira (8), Léo Dias usou as redes sociais para alfinetar MC Mirella. O jornalista afirmou que ela teria "vendido a gravidez". A funkeira falou que não vê problema já que seu trabalho é fazer publicidade pelo Instagram.

Léo Dias começou citando a polêmica que teve com MC Daniel. "Quando chegar alguém e fala a verdade, eles surtam. Não estou falando só do Daniel não, falo de outros. A outra que vende a gravidez para fazer publicidade, para ganhar dinheiro, e o filho da p*ta sou, quem vai para o inferno sou eu. O cara apronta para caramb* e o sujo sou eu", disse nos stories.

MC Mirella, então, rebateu no Instagram: " Qual é o problema de eu fazer publicidade para anunciar minha gravidez? Não é meu trabalho aqui no Instagram? Publicidade? Estou matando alguém? Cometendo algum crime? Não estou entendendo. Fui ver essa palhaçado agora. Me esquece, vai viver".

A cantora respondeu o jornalista e disse que vender publicidade é o trabalho dela no Instagram. pic.twitter.com/Aq9bBfhkBT — CHOQUEI (@choquei) June 8, 2023









