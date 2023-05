Reprodução/Instagram - 24.05.2023 Anitta vai se apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa





Anitta foi confirmada como atração da final da Liga dos Campeões da Uefa. O show da cantora acontece em 10 de junho no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, e o cantor nigeriano Burna Boy também participará da apresentação.

"Preparem-se para Anitta e Burna Boy serem os headliners da final em Istambul", afirmou o anúncio da Liga dos Campeões. O anúncio foi recebido com muita empolgação dos fãs da cantora nas redes sociais.





"Ela merece", comentou um internauta. "Rainha do Brasil. Maravilhosa", declarou outro. "Meu Deus, o City ganhando e Anitta cantando... Que sonho", pontuou outro.

A final do torneio será entre o Inter de Milão e Manchester City. Confira abaixo o anúncio na íntegra:













