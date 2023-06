Reprodução/GNT - 07.06.2023 Fábio Porchat beijou Pabllo Vittar, Silvero Pereira e Gabriela Loran em programa





Fábio Porchat repercutiu nas redes sociais após a exibição do "Que História É Essa, Porchat?" desta terça-feira (6). O apresentador beijou os convidados do episódio, Pabllo Vittar, Silvero Pereira e Gabriela Loran, e foi comparado com Hebe Camargo, conhecida pelos selinhos trocados com famosos ao longo da carreira.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Os beijos começaram após Porchat questionar o ator se ele preferia contracenar com Fernanda Montenegro ou beijá-lo. Silvero pediu desculpas à atriz e deu início a uma série de selinhos no programa do GNT.





"Se ele beijou, também quero um beijo", pediu Pabllo, ao passo que Gabriela checou com o companheiro se podia trocar selinhos com o apresentador e os convidados. "Um selinho pode, né?", afirmou Pereira, enquanto a plateia aplaudia e pedia para que o grupo trocasse beijos com o público presente.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Porchat é a nova Hebe [risos]", escreveu uma pessoa nos comentários do post de Fábio no Instagram. "A Hebe fazendo escola", comentou mais uma. "Hebe está soltando fogos no céu", pontuou outra. "Hebe Camargo essa hora tentou voltar, mas Deus segurou", brincou um usuário.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.