Reprodução/Instagram - 07.06.2023 Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, passou por cirurgia de emergência na boca





Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lex a, passou por uma cirurgia de emergência na boca. Em publicações nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (7), a empresária explicou detalhes do tratamento após a intervenção.

"Estou 'off' porque precisei passar por uma cirurgia emergencial na minha boquinha, mas já estou em casa e bem, tomando as medicações", declarou nos stories do Instagram, onde publicou fotos na cama durante a recuperação.





Sem mencionar exatamente qual procedimento realizou, Darlin mostrou que estava tomando sorvete e usando outros artifícios recomendados. "São 3h da manhã e estou tomando sorvete, porque faz parte do tratamento para não inchar. E passando bolsa de gelo também", comentou.

"Não foi uma cirurgia qualquer, então estou seguindo todas as orientações dos meus médicos à risca. E me desculpem se não conseguir responder a todos de forma ágil, como de costume", complementou.

