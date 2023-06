Janielly abalada

Após cogitar desistir do reality na última noite, Janielly voltou a ficar abalada antes do programa ao vivo. A irmã de Gil do Vigor mencionou a criação familiar e lamentou a falta de perdão entre os colegas no jogo. "Não quero perder isso de mim por R$ 1 milhão. Foi na pobreza extrema, na fome e no frio que amei e fui muito amada pela minha família e amigos [...] Foram nos pequenos detalhes que encontrei o amor verdadeiro das pessoas. Aqui, por R$ 1 milhão, todo mundo se perde", declarou, emocionada.