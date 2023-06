Reprodução / Instagram 14.02.2023 Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah Secco abriu o jogo sobre o casamento com Hugo Moura e discutiu sobre sexualidade em entrevista ao podcast Pod Delas. A atriz revela que ela e o marido têm um relacionamento com um modelo não convencional, embora não seja considerado um casamento aberto.

"Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado.", revelou.





Durante a conversa, Deborah enfatiza que é uma mulher com uma sexualidade diversa e que o casamento segue um modelo não tão tradicional. Ela destaca a importância de uma comunicação aberta com o marido, que é o melhor amigo e parceiro dela, para resolver qualquer situação que surja no caminho. Para garantir a intimidade, a atriz revela que até agenda momentos para não deixar de ter relações sexuais, pois isso a faz bem.

Além disso, Secco fala sobre como foi silenciada por muito tempo ao discutir sobre sexo. Ela critica a forma como as mulheres foram, e ainda são silenciadas, destacando que decidiu não se calar mais. Ela destaca a importância de falar abertamente sobre o prazer feminino e combater tabus, enfatizando que o prazer sexual deve ser compartilhado entre ambos os parceiros.

"O início da construção da minha sexualidade ela foi toda solitária, porque eu não tinha com quem falar. Eu tinha vergonha de falar com a minha mãe... isso porque eu comecei a me masturbar cedo. Eu tinha um entendimento do orgasmo, pré perder a virgindade", contou Deborah.





