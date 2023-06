Reprodução/Instagram João Gomes papai: web cria memes e famosos comemoram

O mundo dos famosos está agitado nesta quarta-feira (7). João Gomes anunciou nas redes sociais que será papai pela primeira vez e deu o que falar.





Na web, os internautas se divertiram ao comentarem todas as fofocas que estão saindo por aí e os famosos celebraram o anúncio do casal.





Com a novidade, amigos e celebridades comemoraram a notícia com comentários na publicação dos novos papais. "Ai meu Deus! Viva! Mais um serumaninho vindo aí! Muita saúde! Muito amor", disse Whindersson Nunes; "Que bênção mano! Se prepara pra sentir o amor mais grandioso do mundo! Que venha com muita saúde", declarou Murilo Huff; "Que Deus abençoe essa família linda", comentou Mirella Santos.

Já no Twitter, o nome do cantou foi parar nos assuntos mais comentados da plataforma e muitos internautas falaram sobre a briga entre Ary Mirelle com a sogra.

Passado que a Ary tá grávida do João Gomes, por essa nem a sogra e o Léo Dias esperavam — hemerson (@hemersonalmeid) June 7, 2023









João Gomes vai ser pai no meio dessa confusão de nora e sogra, o bom é que ele tem dinheiro p pagar terapia p criança — Eunanati (@eunanati) June 7, 2023









A mãe do João Gomes nesse momento : pic.twitter.com/KhfPzEFLZF — ᴛʜᴀʏ ✠ (@crvg1thay) June 7, 2023





Hoje o dia tá melhor que novela das 21h kkkkkkkkkkkkkkkk

Mc Daniel briga com o Léo dias

Mc Daniel janta o nego do Borel

Nego do Borel rebate

Alguém manda mensagem pro Léo dias com provas q o Mc Daniel traiu a mel mais

João Gomes e Ary estão grávidos

Metade do dia ainda… — Adailton 🤎 (@_adailtonn6) June 7, 2023













João Gomes vai ser pai acho que hj é o dia da fofoca e eu não tava sabendo pic.twitter.com/XHOLKMTmlD — Ana (@AnaBeatriz___5) June 7, 2023





