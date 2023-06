Reprodução/Instagram Mel Maia posa com aliança de compromisso em meio à boatos de término

Mel Maia apareceu nas redes sociais para espantar os rumores do fim do namoro com MC Daniel.

Pelos Stories do Instagram, a atriz posou em frente ao espelho com roupa de academia e deixou o anel a vista.





Em outro vídeo, ela fez uma selfie e deixou a joia em ainda mais evidência com um 'joia' com a mão.

Atualmente, o funkeiro está fazendo uma turnê na Europa, enquanto a artista segue no Rio de Janeiro gravando a novela Vai na Fé. Os internautas acreditaram no término pelo fato do casal não ter aparecido junto nos últimos dias.

