Reprodução/Instagram MC Daniel bate boca com Nego do Borel por boatos de término com Mel Maia

Os rumores do término de MC Daniel e Mel Maia está dando o que falar nas redes sociais. O funkeiro chegou a bater boca com Nego do Borel.

O colunista Leo Dias noticiou que após a suposta separação, Daniel curtiu uma foto de uma suposta amante do jogador Casemiro.





Borel comentou a publicação com a notícia. "Que isso Léo, está mais rápido do que um foguete", disse ele.

Daniel fez questão de rebater o comentário. "Essa notícia é mentira, se fosse você seria verdade, algo co agressão ou de talarico, bem sua cara", rebateu ele.

No mesmo post, o namorado de Mel Maia explicou que a foto é antiga. "2018 mano, como você pode ser sujo assim, eu fico impressionado com tamanho da sua maldade no coração".

Já nos Stories, o cantor lançou outra indireta para o jornalista. "Cuidado com as mentiras da internet. Se cuidasse da própria vida, o nariz não vivia sujo", comentou.

🚨VEJA: MC Daniel posta indireta para Léo Dias nos stories e dá a entender que jornalista usa cocaína e é mentiroso pic.twitter.com/cBxotU4bpz — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2023





