Sidney Magal reapareceu no perfil do Instagram para celebrar a alta hospitalar nesta terça-feira (6) . O cantor passou mais de dez dias internado após passar mal em um show em São José dos Campos.

Na publicação, o artista posou sorridente e agradeceu à equipe médica do HCor que o atendeu durante os dias no hospital.





"Tô sabendo que vocês estão loucos de saudades, então pega aí essa atualização: estou liberado e indo pra casa! Bem cuidado e completamente recuperado para fazer a alegria de geral. Gostaria de agradecer ao Dr. Bernardo Noya e toda a equipe do Hcor por todo o carinho durante a estadia", começou ele.

Magal aproveitou para falar sobre a exposição sobre a sua vida, que inaugura no dia 20 de junho em São Paulo. "E pra acabar com a saudade de vocês, tão sabendo da Expo do Magal que vai rolar a partir do dia 20 de junho no Centro Cultural dos Correios em São Paulo? Lá vocês vão encontrar figurinos originais, discos e muitas novidades do acervo da minha carreira. Uhuuu, está sensacional e eu quero ver todo mundo lá. Vamos, comigo!!", concluiu.

Segundo o boletim médico, Sidney Magal está em bom estado geral e sem sequela funcional.

