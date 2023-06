Reprodução/ Instagram Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez

Zeca Pagodinho chamou as atenções do seguidores ao postar um vídeo andando de metrô pela primeira vez. O cantor está em Los Angeles, na Califórnia, para alguns shows e aproveitou para conhecer o meio de transporte.

No vídeo do Instagram, Zeca se mostrou ansioso para entar no metrô. "Antes de entrar foi f*da. Cheguei, hein, no 'embarcadeiro'. Estamos chegando, consegui. Meu primeiro passeio de metrô. É um sonho realizado. Andei de metrô.", disse ele.

Seguidores comentaram "Quero ver pegar a linha amarela aqui em SP. Mas tem que ser as 17:00 da tarde", escreveu um. "Opa! Um dia vou ver o Zeca andando de metrô até o Pavunão", brincou outro.

Na turnê pelos Estados Unidos e Canadá, o cantor fará shows em Orlando, Chicago, Toronto, Boston, Montreal, entre outras cidades. Zeca Pagodinho ainda aproveitou para conhecer outras cidades. "São Francisco, que cidade linda! Hoje teve passeio antes do show em Berkeley, com direito a foto clássica na frente da ponte mais famosa da cidade: a Golden Gate!", escreveu ele.

