Bel Acosta Sidney Magal recebe alta hospitalar após mais de dez dias internado

Sidney Magal teve alta hospitalar na manhã desta terça-feira (6). De acordo com o boletim médico do HCor, o cantor está em bom estado geral e sem sequela funcional.

O artista estava internado no hospital de São Paulo desde 26 de maio após passar mal devido a uma crise de hipertensão arterial em um show em São José dos Campos.





Na segunda-feira (5), o HCor anunciou que Magal apresentava uma evolução no quadro clínico e que a previsão de alta estava prevista para a próxima quarta-feira (7).

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente