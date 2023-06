Reprodução Instagram - 06.06.2023 Aproveitando dia ensolarado, Larissa Manoela mergulha e posa de biquíni nesta terça (6)

A atriz Larissa Manoela aproveitou os primeiros momentos da terça-feira (6) para compartilhar os registros do mergulho em Penha, município de Santa Catarina. Na sequência de fotos, a atriz sorri, faz pose e até mostra a língua de forma descontraída enquanto mostra seu biquíni quadriculado branco e azul.

“Impossível escolher uma só. Qualquer lugar que se assemelhe à minha casa já se faz lar. A saudade grita!”, escreveu ela na publicação feita pelo Instagram. Além do biquíni, internautas elogiaram as tatuagens presentes no braço da atriz, que vão desde corações até delicadas borboletas.





“Nosso cantinho, natureza, água… Nosso lar é em todo lugar que tem amor e natureza”, escreveu André Luiz Frambach, noivo de Larissa, nas fotos da atriz. Em outro comentário ele ainda declarou: “Você é um absurdo amor”.

A atriz fez o mergulho após uma pausa nas gravações de “Traição Entre Amigas”, filme baseado no livro homônimo da escritora brasileira Thalita Rebouças. Antes disso, no fim de semana, ela e o noivo André Luiz Frambach aproveitaram para passear pelo parque temático Beto Carrero World.