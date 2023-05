Reprodução / Instagram Seguranças derrubam criança por tentar se aproximar de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela foi surpreendida na última segunda-feira (22) por um incidente inesperado durante as filmagens do longa-metragem "Traição Entre Amigos" nas ruas de Curitiba, no Paraná.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um momento de tumulto, envolvendo uma criança que vendia doces pela rua e membros da equipe de gravação. No registro, é possível observar o jovem tentando se aproximar com uma caixa de doces, sendo empurrado e derrubado por um dos seguranças.





Após cair no chão, o jovem se levanta e inicia uma discussão com o segurança. Em seguida, outra pessoa intervém para defender o adolescente, conforme registrado no vídeo.

Durante toda a confusão Larissa e a colega que participava da cena permaneceram paradas no local, aguardando o desfecho da discussão para retomar as gravações do filme. Essa situação inesperada acarretou em uma pausa nas filmagens e despertou a atenção das pessoas que passavam no local.





