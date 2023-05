Reprodução/Instagram Larissa Manoela e o noivo, André Luis

Larissa Manoela, que recentemente anunciou que assumiria o controle da própria carreira e deixaria de ser empresariada pela mãe, Silvana Taques, passou o dia em Santa Catarina, em viagem com o noivo, o também ator André Luiz Frambach.

Em seus stories no Instagram, André homenageou as mães e refletiu sobre o futuro, ao compartilhar uma postagem do perfil dedicado aos “filhos de quatro patas”, os cachorros de estimação da amada.

"Fico imaginando nossos filhos (humanos) fico imaginando nossa família, fico imaginando nosso futuro a nossa vida! Fico mais que imaginando fico sonhando... aliás, mais que sonhando, vivo realizando passo a passo cada dia pra termos isso tudo! Te amo, meu amor @larissamanoela", escreveu ele.

Mas Larissa, que preferiu manter o silencio sobre sua mãe e ex-empresaria, não deixou de comemorar o Dia das Mães de forma especial, como uma legitima mãe de pet. No perfil Dogs da Larissa Manoela – no qual ela compartilha a vida com 10 cachorros -, a atriz publicou uma mensagem para si mesma e para todas as mães de pet.

“Feliz dia pra nossa mamãe que é a melhor mãe de pet do mundo. Você é tudo pra nós! Cuida da gente com AUmor, muito carinho e dedicação! Dá petisco, deixa a gente limpinho, passeia e adora um lambeijinho. Nós AUmamos você! Feliz seu dia e de tantas outras mamães de pet”.

