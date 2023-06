Reprodução / Instagram / @natalymega Ex-mulher de Fábio Porchat desabafa no Instagram

A produtora de cinema Nataly Mega e Fábio Porchat anunciaram o fim do relacionamento no dia 13 de janeiro deste ano. Eles passaram oito anos juntos, cinco deles casados. Em viagem pela Espanha, Nataly arranjou um tempo para desabafar no Instagram.

No meio de relatos sobre viajar sozinha, ela também falou do começo de ano difícil: “É entrar numa igreja linda e chorar sozinha pensando no início de ano mais merda que eu já tive na vida e que eu estou aqui”, lamentou.





A ex de Fábio Porchat ainda avisou aos seguidores que vai mudar de casa em breve para continuar a vida após o término. “Fiz um filme fod*, com pessoas incríveis, vou me mudar de casa, de vida e viajei sozinha pra pensar em tudo e recomeçar. Socorro! Vem 2023.”, completou.

Veja o post: