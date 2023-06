Reprodução/Instagram MC Daniel é parado pela polícia na França

Mais uma vez, MC Daniel deu o que falar nas redes sociais. Nesta segunda-feira (5), o funkeiro foi parado pela polícia da França após desrespeitar uma lei de trânsito.

O namorado de Mel Maia estava andando de moto em alta velocidade e não obedeceu à placa de 'pare'. Uma fã flagrou o momento e explicou. "Pararam eles andando de moto aqui na rua, porque aqui tem que parar no ‘PARE’ e esperar 2 segundos, mas eles não sabiam disso e ultrapassaram o cruzamento sem parar", disse.





Com o vídeo viralizando na web, o cantor se pronunciou e debochou do caso. "Mo suave se é louco, se os caras me xingam eu nem sei, entendi nada. Fala pra ela que eu sou trabalhador e Zé Povinho. E é isso aí família, segunda-feira estamos aqui fazendo um churrasquinho de dia na comunidade da França. É isso aí família, somos Brasil! Estamos representando o Brasil no peito e tamo junto", escreveu ele nos Stories do Instagram.

DEU RUIM! MC Daniel leva enquadro andando de moto na França 😱 pic.twitter.com/RqT7Xv0OyW — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) June 5, 2023





