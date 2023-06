Reprodução/ValedoPiancó Há rumores de divórcio do casal que está junto desde 2018





O príncipe Harry, membro da família real britânica, contratou advogados para dar continuidade ao processo de divórcio da ex-esposa e atriz, Meghan Markle, segundo a especialista em realeza Lady Colin Campbell.

A notícia começou a circular quando Maghan foi vista sozinha em casas noturnas em Hollywood. Ela e Harry estariam vivendo um casamento de faixada, esperando o momento para que a notícia do divórcio tornasse pública.

Segundo a especialista, as aparições em público do casal não demonstram problemas internos no casamento, pelo fato de o príncipe ter que lidar com a pressão das pessoas sobre a relação.

"E, também, se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry vai ter muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas e todo o uso de drogas", diz Colin Campbell.

Harry e Meghan estão casados desde 2018, mas há rumores de separação. O casal possui dois filhos, Archie e Lilibet. Além disso, eles já relataram como passam por uma vida conturbada e cheia de desafios. Em janeiro de 2020, ambos saíram da realeza, por motivos de independência financeira e dificuldades de Meghan se adequar à família real.