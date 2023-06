Reprodução/Instagram Fred Nicácio surge de sunga em vídeo e gera debate na web

Fred Nicácio deixou os seguidores de queixo caído ao publicar um vídeo nas redes sociais. A web reagiu às imagens do ex-BBB apenas de sunga.

Na publicação, feita em câmera lenta, o médico aparece andando pelas piscinas naturais dos Lençóis Maranhenses e um detalhe na roupa de banho chamou a atenção.





"Quanta força da natureza! A beleza e o encantamento contido nesse lugar, é inexplicável! Axé!", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas falaram sobre o volume na sunga de Fred. "A pequena sereia de 3 pernas", declarou um; "Sunga a prova d’água, e por isso colocou o celular lá dentro?", brincou outro; "O tamanho dessa força", comentou um terceiro.

