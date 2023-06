Reprodução/ Instagram Sorocaba e esposa Biah Rodrigues

Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, voltou a virar polêmica nas redes sociais, nesta terça-feira (6), devido a um vídeo postado no Instagram. No vídeo intitulado de “5 segredos de como ser uma mulher sábia no casamento”, ela dá dicas de como ser uma esposa melhor.

O que mais chamou a atenção dos internautas foi a última dica, onde ela diz que uma mulher não deve negligenciar sexo ao marido. Nos comentários do post, o público parece dividido. “E está certinha! Mas vocês não estão prontos para essa conversa”, comentou uma seguidora. Enquanto outra afirmou: “Tradução: seja o tapete do macho ninguém merece”, ponderou outro.

No vídeo ela também coloca que outras dicas são "falar manso" com o seu marido e sempre "elogiá-lo em público".

Em fevereiro deste ano, Biah criticou a capa da Vogue, onde Rihanna estava posicionada na frente do namorado, A$AP Rocky. Ela compartilhou algumas mensagens de seguidoras dizendo que o posicionamento do casal traz uma inversão de valores e adicionou: "Meu marido é autoridade do meu lar, ele é o sacerdote. Sim, sou submissa ao meu marido".

Assista ao vídeo: