Reprodução/Instagram Shakira curte balada com Lewis Hamilton e Neymar e aumenta rumores de affair

Neste final de semana, os rumores de um affair entre Shakira e Lewis Hamilton aumentaram mais ainda. A cantora marcou presença no GP da Espanha na companhia do piloto e deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha.





Os dois posaram juntos, ao lado de outros amigos, em um restaurante em Barcelona e depois eles curtiram uma noitada na companhia de Neymar Jr.

A foto deles no restaurante viralizou nas redes sociais e fez com que o público imaginasse um verdadeiro romance entre eles.

Vale lembrar que os boatos do relacionamento começaram em maio, quando Shakira e Hamilton foram flagrados em um jantar a dois em um restaurante em Miami, após o término do GP no local.

Shakira saiu de Miami, viajou até Barcelona pra Assistir a F1 e saiu pra jantar com o Hamilton. É meus amigos, está rolando muito. Detalhe pra mão do Hamilton pic.twitter.com/SG3scIXW71 — Matheus (@mxth29) June 4, 2023









Neymar, Mbappé, Hamilton e Shakira ontem, no Carpe Diem, em Barcelona 👀 pic.twitter.com/WS20lnhSPn — Madu 🏁 (@dzdaf1) June 5, 2023









Shakira no paddock e Lewis Hamilton p2, não foi coincidência, ele correu com o combustível do amor! pic.twitter.com/aTf2NcdMNp — Ana Caroline (@_anacarolguedes) June 4, 2023





