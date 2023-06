Reprodução Filha de Gugu, Marina Liberato foi detida por invadir casa nos EUA

Marina Liberato, de 19 anos, acumula outras polêmicas além da disputa pela herança de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador Gugu Liberato. Em 2020, a jovem foi detida pela polícia norte-americana por invadir uma propriedade localizada em Los Angeles, Califórnia.

Na época, a herdeira de Gugu havia sido convidada por Guilherme De Carvalho Moltinho para uma festa em um condomínio fechado. No entanto, a casa não pertencia ao rapaz. Ele teria pego a chave com a mãe, que trabalhava na limpeza da residência. As informações são da coluna de Erlan Bastos, do Em Off.

Após vizinhos notarem uma movimentação diferente, eles ligaram para a verdadeira proprietária, Patricia Quintilliano, que estava viajando no Brasil. Ao ser acionada, a responsável pelo imóvel ligou para as autoridades.

A polícia de Los Angeles deteve Marina Liberato e a levou para a delegacia, onde ela se recusou a falar sem a presença de um advogado. A jovem herdeira foi encaminhada para o JAC (Conselho Consultivo da Justiça, em inglês), que cumpre a função de ser um centro para jovens sob custódia por suposto ato delinquente. Rose Miriam foi informada e Marina conseguiu se libertar da detenção.