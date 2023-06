Reprodução/Instagram - 18.05.2023 Zezé Di Camargo viralizou após voz falhar em show

No domingo (4), durante show em Praia Grande, litoral de São Paulo, Zezé Di Camargo desabafou sobre pessoas, que segundo ele, criam mentiras sobre a vida dele.

A fala aconteceu após ele virar assunto nas redes sociais por conta de uma falha na voz, que aconteceu quando ele tentou atingir uma nota alta da música “Não diga adeus”. No dia, Zezé disse que isso nunca havia acontecido antes.

"Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano", falou o cantor.

A plateia ouviu atentamente enquanto ele continuou o desabafo, sem citar diretamente uma pessoa, mas afirmou que a mídia apela para o sensacionalismo para ganhar dinheiro: "As pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira".

O irmão Luciano o interrompeu pedindo para que voltassem ao show, mas, antes, Zezé finalizou: "É sempre sacanagem. E não é só comigo não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique e ele ganha centavos. Desculpe o palavrão, mas é um filho da p... que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo".

Assista ao vídeo:

🚨FAMOSOS: Zezé di Camargo paralisa show e fala sobre as falhas na voz: “qualquer profissão está sujeita a erros”.



pic.twitter.com/DFW0lphihM — CHOQUEI (@choquei) June 5, 2023