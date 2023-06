Reprodução/Instagram - 05.06.2023 Maiara revelou relacionamento desconhecido pelo público





Maiara falou da vida amorosa durante um show em Ipatinga, Minas Gerais, no último sábado (3). A cantora entregou que teve um namoro secreto desconhecido pelos fãs, relatando a surpresa pelo público não descobrir o romance.



"Já namorei e fui apaixonada por um homem que ninguém nunca ficou sabendo. E eu famosa, tá? Famosa! Não sei como ele conseguiu se safar do Léo Dias e dos outros sites de fofoca", afirmou a cantora entre as músicas. Maiara é conhecida pelo relacionamento ioiô com Fernando Zor, com quem teve o 12º término em abril.





"As pessoas falam que invento isso e ele é um fantasma. Canta mais uma que vou dançar com meu fantasma aqui, só não vou falar o nome dele", complementou, dançando com o "namorado fantasma" na apresentação. A cantora ainda fez questão de comentar os romances da irmã no bate-papo com o público.

Maiara expressou o desejo de que Maraisa se case com o novo affair, chamado "Fafá". "Não sei se você vai casar com Fafá, mas eu amo o Fafá. Fafá reza por minha felicidade, cuida de mim, jogo água benta nele. Ele me aguenta. Fafá, te amo. E vocês não sabem quem é o Fafá", pontuou.

Esse homem que a Maiara namorou foi bem esperto que conseguiu escapar até do Léo Dias amo ❤️ kkkk pic.twitter.com/NSzmvTLzdn — Mariana 🪪👑 (@MaryMeMBH) June 4, 2023





A Maiara falando do Fafá e a Maraisa tentando desconversar kkkkkkkkkkkkkk

Acho que alguém apanhou depois 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ABkGCcvAUN — Maiarisando MeM (@MaiarisandoMeM) June 4, 2023





