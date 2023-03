Reprodução Karoline Lima e Eder Militão

Karoline Lima participou do programa “Terapia de Casais”, apresentado por Viih Tube e Eliezer no Youtube. A influenciadora falou com o casal sobre a criação da filha Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão e da relação da criança com o novo namorado, Gui Araújo.

“Eu queria um pai para minha filha que ofereça para ela tudo que eu não tive.”, explicou a influenciadora.





A mãe de Cecília também elogiou a relação do novo namorado, Gui Araújo, com a criança. Para Karoline, é importante que a menina tenha uma figura masculina em casa.

“Hoje eu sou tipo pai e mãe da Cecília e tento oferecer para ela o que eu não tive dos dois lados. Mas eu não vou mentir para você que me enche os olhos, acho a coisa mais linda do mundo à relação que ela tem com o Guilherme.”, afirmou a influenciadora.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.